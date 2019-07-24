السفير الإيطالي بمصر: نريد تسليط الضوء كاملاً على قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال السفير الإيطالي في مصر جامباولو كانتيني، إن بلاده تريد تسليط الضوء كاملاً على قضية ريجيني.

جاء ذلك في إشارة الى حادث اختطاف ومقتل الباحث الشاب جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير عام 2016.

وفي مداخلته خلال مشاركته بحدث “دبلوماسية لأجل إيطاليا” المنعقد في قاعة عرض (باركو ديلا موزيكا)، والذي يستبق بدء المؤتمر الـ13عشر للسفراء الإيطاليين، الأربعاء، أضاف كانتيني أن “هناك إرادة وحدّاً أقصى لالتزام السلطات الإيطالية والحكومة، بتسليط الضوء كاملاً على هذه القضية”.

وكان والدا ريجيني قد كتبا رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أيار/مايو المنصرم يطلبان منه فيها الحفاظ على كلمته عن تسليم المجرمين المسؤولين عن مقتل ابنهما.

وقال والدا الباحث الإيطالي، پاولا وكلاوديو ريجيني “أعطنا الحقيقة عن وفاة جوليو”، فـ”لقد مرت ثلاث سنوات على هذا الوعد، ولم يأت أي تعاون حقيقي من جانب السلطات المصرية، وبعد وضع مكتب الادعاء العام الإيطالي خمسة مسؤولين من جهاز الأمن الخاص بكم في سجله المشتبه بهم، قام المدعي المصري بمقاطعة جميع المحاورين”.