سالفيني: العلاقات مع روسيا لمصلحة الاقتصاد الايطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافع نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني عن علاقاته مع روسيا، ونوه خلال بث مباشر على صفحته في فيسبوك اليوم الاربعاء بأنه “من الضروري أن تكون هناك علاقات جيدة مع روسيا لمصلحة الاقتصاد الإيطالي”.

ورأى سالفيني، الذي يطالب برفع العقوبات الاوروبية المفروضة على موسكو على خلفية الأزمة الاوكرانية، أنه “ليس من الحصافة ترك روسيا للصينيين”، في إشارة إلى التقارب الاقتصادي والسياسي بين بكين وموسكو

وبشأن التسريبات الاعلامية عن التمويل الروسي المزعوم لحزبه الرابطة، قال سالفيني، “فلتبحث الصحف عن الروبلات والنفط وزجاجات الفودكا … لا يوجد شيء من هذا القبيل”. وأردف سالفيني، الذي رفض المثول أمام البرلمان لتوضيح موقفه من هذه الاتهامات، “نحن حركة (سياسية) حرة، لم نطلب ولم نحصل على مال من أحد”.

وسوف يخاطب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في وقت لاحق اليوم مجلس الشيوخ بشأن مزاعم التمويل الروسي، والذي يحقق فيها الادعاء العام في مدينة ميلانو.

وكان موقع Buzzfeed الإعلامي الامريكي قد نشر تسجيلاً صوتياً لوقائع إجتماع جرى في موسكو 18 تشرين الاول/أكتوبر الماضي ضم مقربين من سالفيني، من بينهم جيانلوكا سافويني، مع مسؤولين روس بهدف التفاوض على شروط صفقة سرية لتوريد نفط روسي، بسعر مخفض، إلى إيطاليا يتحصل بموجبها حزب الرابطة على حوالي 65 مليون دولار.

ووفق مصادر إعلامية إيطالية، فإن الصفقة المزعومة لم تتم، في نهاية الامر.