الخارجية الإيطالية: الاستثمار في الدبلوماسية ضروة لا ترفاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية على لسان سكرتيرتها العامة إليزابيتا بيلوني، إن “الاستثمار في الدبلوماسية ليس ترفا بل ضرورة، كونه يسهم بأمن واستقرار الجميع”.

وفي مداخلته خلال ندوة “دبلوماسية لأجل إيطاليا” المنعقدة في قاعة عرض (باركو ديلا موزيكا)، والتي تستبق بدء المؤتمر الـ13عشر للسفراء الإيطاليين، الأربعاء، أوضحت السفيرة بيلوني، أن “هذا الحدث، الذي يعمل على تقديم دور الدبلوماسية والسفراء، المتمثل باستباق التغييرات، ترجمتها، تفسيرها ومتابعة الظواهر التي تحدث في العالم”.

وذكرت المسؤولة الدبلوماسية أنه “للقيام بهذا كله، هناك هيئة في وزارة الخارجية، تمتلك احدى أكثر الشبكات الخارجية تفرعاً في العالم، أكثر من 130 سفارة وممثلية”، ولهذا “نحن نطالب بالموارد، فالدبلوماسية هي الأمن، النمو والاستقرار”.

وأشارت بيلوني الى أن “السفراء لا يمنتمون للأغلبية ولا للمعارضة”، بل “نحن خدام الدولة ونطالب باحترام استقلالنا وولاءنا”. وحثت الدبلوماسيين “على النأي عن المكاسب التي تدرها عليهم مناصبهم، السعي للإستباقية، والمساهمة في وضع خطوط العمل”.

وخلصت وكيلة وزارة الخارجية الى القول “نحن جميعًا فخورون بخدمة الدولة. لدينا مقر وزارة الخارجية في روما، وهناك ممثليات في الخارج، حيث يمكن للمواطنين الاعتماد على هذه الشبكة النظامية”.