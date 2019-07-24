مسؤول فاتيكاني: عدم التزام الصمم إزاء صرخات المفتقرين للطعام والعلاج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا مسؤول فاتيكاني الى “عدم التزام الصمم إزاء صرخات من يفتقر الى الطعام والرعاية الطبية”.

وفي مداخلته خلال مشاركته في نيويورك بالمناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، شدد مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة المونسنيور برنارديتو أوزا على “أنه لا يمكن لمثل هذه المناقشة المفتوحة أن تكون مجرد استعادة للأمور والتعليقات المعروفة حول العقبات أمام بلوغ الحل المنشود، أي حل دولتين داخل حدود معترف بها دوليا”، بل “على هذه المناقشة بالأحرى أن تقود إلى أفعال”.

وأشار رئيس الأساقفة في كلمته التي نقلتها إذاعة الفاتيكان، إلى حديث منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الشهر الماضي عن “المخاطر أمام عملية السلام، ما بين العنف الذي يشكل خطرا على حياة الفلسطينيين والإسرائيليين، وغياب الثقة المتبادلة بين الطرفين وغيرها من عوامل تساهم في خلق أجواء دمار”.

ثم انتقل الممثل الفاتيكاني الى الحديث عن “مواصلة المجتمع الدولي العمل من خلال الهبات السخية عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) على توفير التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين”.

وأشار المراقب الدائم في هذا السياق إلى “مشاكل مثل البطالة المرتفعة ومحدودية الآفاق بالنسبة للأجيال الشابة، إلى جانب الحاجة المتزايدة إلى الغذاء والمياه”. وتابع “إن المساعدات الإنسانية والاقتصادية حيوية من أجل خلق ظروف للتفاوض إلا أنه لا يمكن لهذه المساعدات أن تكون بديلا عن التفاوض حيث هناك حاجة إلى الإرادة السياسية والحوار البناء لتوفير الظروف لسلام دائم ولحل مستدام”.

وأضاف المطران أوزا بالتالي أن “بإمكان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم إسهام هام في هذه المرحلة من خلال تشجيع الأطراف على العودة إلى المفاوضات مع توفير المساحة والموارد من أجل الالتزام بالحوار كصانعي مستقبل سلام جنبا إلى جنب”.

وفي حديثه عن الوضع في الشرق الأوسط أكد مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة أنه “لا يمكن تجاهل المناطق التي لا تتمتع بالاستقرار بعد في سورية، حيث يظل كبيرا خطر أزمات إنسانية أكثر حدة”، كما “لا يمكننا ألا نصغي إلى صرخات مَن هم في حاجة إلى الغذاء والرعاية الطبية والتعليم، أو لصرخات اليتامى والأرامل والجرحى”.

وذكّر رئيس الأساقفة برنارديتو أوزا في هذا السياق بـ”رسالة البابا فرنسيس إلى الرئيس السوري بشار الأسد والتي أعرب فيها الأب الأقدس عن قلقه الكبير إزاء الوضع الإنساني في سورية وخاصة إزاء الظروف المأساوية التي يواجهها سكان إدلب”.

وذكّر رئيس الأساقفة أيضا بـ”تجديد البابا فرنسيس النداء من أجل حماية هؤلاء المواطنين وإلى احترام القانون الإنساني الدولي”. ثم انتقل للحديث عن “أمر آخر مثير للقلق ألا وهو الوضع الإنساني في اليمن والمتزايد سوءً”، مشيرا بشكل خاص إلى “افتقار أكثر الأشخاص عوزا إلى الطعام والرعاية الطبية”.

وتحدث المطران أوزا في هذا السياق عن “اعتماد مجلس الأمن في 15 تموز يوليو الجاري بالإجماع القرار رقم 2481 الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر إضافية”، وذكر أن “هذه كانت خطوة هامة لتعزيز تطبيق وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الأساسية”، إلا أنه تساءل “كيف يمكننا إطلاق نداءات من أجل السلام في الشرق الأوسط والالتزام بأعمال إنسانية بينما نسمح في الوقت ذاته ببيع السلاح في هذه المنطقة؟”.

هذا وتحدث رئيس الأساقفة أوزا أيضا عن العراق فأشار إلى أنه “عقب الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد شعب هذا البلد، وخاصة الأقليات الدينية والإثنية، هناك علامات رجاء حيث يسير العراق على درب المصالحة وإعادة البناء”.

وذكّر المراقب الدائم في سياق حديثه عن العراق بـ”ما دعا إليه البابا فرنسيس خلال لقائه في 10 حزيران/يونيو المشاركين في الجمعية العامة لهيئة رواكو المعنية بمساعدة الكنائس الشرقية”، حيث “أعرب الأب الأقدس عن رجائه أن ينظر العراق إلى الأمام من خلال مشاركة سلمية ومشتركة في بناء الخير العام لكل مكونات المجتمع”.

وواصل المطران أوزا مشددا على “ضرورة أن يشجع المجتمع الدولي ويبحث عن كل الفرص الممكنة من أجل التفاوض وبلوغ حلول سلمية للأزمة الحالية في منطقة الخليج”.

واختتم مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة برنارديتو أوزا مداخلته متحدثا عن “أننا في مرحلة يجب فيها على دول المنطقة كافة تفادي السقوط مجددا في عداوات”، وأن “هناك حاجة بالأحرى إلى تعزيز أكبر لحوار من أجل ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس”.

وأشار الى أن هذا الأمر “من شأنه أن يسهم باحتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية التي تحاصر جزءا كبيرا من البشر. وذلك حسب ما جاء في وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك والتي وقعها قداسة البابا فرنسيس مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب في أبو ظبي في 4 شباط/فبراير 2019.