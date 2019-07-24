مسؤول إيطالي: نحن في آخر ميل نحو جعل إدارة أزمة الهجرة أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المستشار الدبلوماسي لرئاسة الوزراء الإيطالية، السفير بيترو بيناسي، إن “مسير أوروبة إدارة تدفقات الهجرة شاقة للغاية، والوعي يتزايد بالأمر، ونحن في الميل الأخير نحو هدفنا”، والذي “يمكنه أن يكون طويلًا جدًا أيضًا”.

وفي مداخلته خلال ندوة “دبلوماسية لأجل إيطاليا” التي عقدت في روما قبيل بدء المؤتمر الـ13عشر للسفراء الإيطاليين، الأربعاء، أضاف السفير بيناسي “بدون رفع أزمة الهجرة الى مستوى أوروبي، فلن نعجز عن حلها فحسب، بل سنمنع إنشاء قنوات هجرة قانونية أيضاً”.

وخلص المسؤول الدبلوماسي الى معترفاً بأن “قسوة الموقف الإيطالي في بعض الأحيان، كانت بمثابة عذر لبعض البلدان لإبطاء عملية جعل إدارة أزمة الهجرة أوروبياً”.