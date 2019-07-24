رئيس حكومة إيطاليا: لم أتلق أية معلومات من سالفيني عن علاقاته بروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه لم يتلق أية معلومات من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عن العلاقات مع روسيا.

وفي حديثه بمقر مجلس الشيوخ، قصر (مداما) الأربعاء، بشأن مزاعم عن تمويل روسي سري لحزب الرابطة، الذي يتزعمه وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الشريك في الائتلاف الثنائي الحاكم، أضاف كونتي أن “هذه هي المعلومات التي يمكنني تقديمها لكم”، فيما يتعلق بقضية فندق متروبول والتمويل الروسي المزعوم للرابطة، فـ”لم أتلق أية معلومات من الوزير المعني بالأمر”.

وكان موقع (Buzzfeed) الإعلامي الامريكي قد نشر تسجيلاً صوتياً لوقائع إجتماع جرى في موسكو 18 تشرين الاول/أكتوبر الماضي ضم مقربين من سالفيني، من بينهم جانلوكا سافويني، مع مسؤولين روس بهدف التفاوض على شروط صفقة سرية لتوريد نفط روسي، بسعر مخفض، إلى إيطاليا يتحصل بموجبها حزب الرابطة على حوالي 65 مليون دولار.

وبهذا الصدد، ذكر رئيس الوزراء أن “السيد جانلوكا سافويني لا ولم يشغل أية مناصب رسمية بصفة مستشار أو خبير في هذه الحكومة”، بل “إنه كان حاضراً في المهمة الرسمية في موسكو للفترة من 15 ـ 16 تموز/يوليو 2018 برفقة نائب رئيس الوزراء ماتّيو سالفيني”.