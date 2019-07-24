الرئيس الإيطالي: لا غنى عن الاتحاد الأوروبي لأجل استقلال وحرية بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتّاريلا أن لا غنى عن الاتحاد الأوروبي من أجل الاستقلال والحرية لإيطاليا.

وفي كلمته أمام المؤتمر الـ13 للسفراء، الملتئم بروما الأربعاء، قال الرئيس ماتّاريلا إنه “لا يمكن لأحد أن يتخيل إمكانية الحفاظ على المستويات الحالية للديمقراطية، الأمن والازدهار، الضمانات ذات الصلة بالمواطنين أو رفعها، إن لم يكن ذلك ضمن نظام فوق وطني”، الذي “إنطلاقاً من كونه مترابط بقوة من وجهة النظر الوظيفية، المالية، الاقتصادية وعلى صعيد الاتصال أيضاً، يمكنه إعطاءها قواعد مشتركة”.

وأضاف الرئيس الإيطالي “من ناحيتنا، فإن البعد الذي يمكن أن نستثمر فيه للحصول على هذه النتائج التي لا غنى عنها هو الاتحاد الأوروبي”، وهو “الوحيد الذي من شأنه أن يضمن لمواطنينا مستوى من الاستقلال والحرية كما عرفنا ذلك منذ مجيء الجمهورية”.

وخلص ماتّاريلا الى القول إن الإتحاد الأوروبي هو “الوحيد الذي يمكنه أن يمنح لجميع دوله، لقيمها واقتصاداتها، ثقلاً مناسباً في البعد الدولي، وجعلها تتميز وتتسم بشكل متزايد بموضوعات كبيرة”.