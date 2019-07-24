تاياني: سندعم الـ600 ألف إيطالي المقيمين في بريطانيا بعد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس مجلس المفوضين في البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني “سندعم الـ600 ألف إيطالي المقيمين في بريطانيا بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي (بريكست)”.

وأضاف تاياني (حزب فورتسا إيتاليا) في تصريحات إن “جميع المواطنين الأوروبيين المشمولين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم أكثر من 600 ألف إيطالي ممن يعيشون في المملكة المتحدة، سيحظون دائمًا بالدعم الكامل من جانبنا”، وذلك “بعد أن أصبح بوريس جونسون الآن رئيس وزراء المملكة المتحدة”.

وذكّر المسؤول الأوروبي بأن “حماية حقوق ملايين المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة أو في بقية دول الاتحاد الأوروبي، كانت من بين أولويات البرلمان الأوروبي دائمًا”. وأردف “أملي القوي بأن لا تخرج بريطانيا بدون إتفاق، وأن نتمكن من إيجاد حل إيجابي حتى إن كان في اللحظة الأخيرة”.

وكرر تاياني القول: “لا يمكننا بالتأكيد تغيير فحوى الاتفاقية”، لكن “حقوق المواطنين لا يمكن المساس بها على أية حال، والبرلمان الأوروبي مستعد لخوض معركة”، بهذا الصدد.

وقال السياسي الإيطالي إن “البرلمان الأوروبي يعرب عن تمنياته لبوريس جونسون بعمل جيد، وأنا متأكد من أنه سيكون محاوراً منفتحاً وبناءً”. واختتم مذكرا بأن “جميع الاتفاقات المبرمة مع المملكة المتحدة، سواء أكان قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي أم بعده، تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي”.