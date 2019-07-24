كونتي: استقرار ليبيا أولوية إستراتيجية ومصلحة قومية لنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن “استقرار ليبيا يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لإيطاليا فضلا عن كونه يجسِّد مصلحتها الوطنية”.

وفي حديثه بمقر مجلس الشيوخ، قصر (مداما) الأربعاء، أضاف كونتي “إننا نواصل العمل في ليبيا على مستويات مختلفة سعياً الى هدفين أساسيين”، وهما “خفض التصعيد للنزاع على وجه السرعة، بشكل يمكنه أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار”، وذلك “من خلال دعم عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة” غسّان سلامه.

وذكر رئيس الحكومة أن الهدف الثاني يتمثل بممارسة “الضغوط على الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، لوقف دعمها النشط للأطراف المتنازعة وإعادة دفع العملية السياسية”، وذلك “بقيادة أممية دائماً، وفي ظل اقتناع راسخ بأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة”.