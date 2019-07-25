بلجيكا: تسجيل درجات الحرارة الأعلى في تاريخ البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجلت درجات الحرارة في بلجيكا معدلاتها الأعلى في تاريخ البلاد، إذ وصلت يوم أمس إلى 40.2 درجة مئوية في بعض المناطق الشرقية.

ويقول المسؤول في المعهد الملكي للأرصاد الجوية ديفيد دوهينو، بأن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها اليوم الخميس و من المتوقع تسجيل رقم قياسي جديد في البلاد.

كما سجلت درجات الحرارة ليلاً معدلات شديدة الارتفاع، إذ وصلت إلى 28 درجة في بعض المناطق.

وتتعرض معظم الدول الأوروبية، خاصة في غرب وجنوب القارة إلى موجة حر شديدة هي الثانية هذا الصيف.

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، ما أدى إلى تعديل ساعات العمل في بعض الإدارات الحكومية والورش الصناعية، واتخاذ إجراءات خاصة في المشافي ودور العجزة ومراكز الايواء.

وبالرغم من عدم اعلان السلطات عن وجود حالات وفاة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بموجة الحر، إلا أن بعض المصادر الطبية أكدت زيادة أعداد الأشخاص الذين راجعوا خدمات الطوارئ لعلاجهم من مشاكل متعلقة بحروق الشمس والمشاكل التنفسية والجفاف.

هذا ومن المنتظر أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً اعتباراً من يوم غد الجمعة.

ويرى الباحثون والمتخصصون في شؤون المناخ والبيئة أن تكرار موجات الحر في أوروبا وطول أمدها يعتبران دليلاً إضافياً على خطورة وواقعية التغير المناخي