دي مايو يجتمع بالسفير الامريكي والتمويل الروسي المزعوم لحزب سالفيني ضمن أجندة اللقاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إجتمع نائب رئيس الوزراء الايطالي، وزير العمل والتنمية الاقتصادية في الحكومة الايطالية، لويجي دي مايو اليوم الخميس مع السفير الامريكي لدى روما، لويس أيزنبرغ في مقر إقامة الدبلوماسي الامريكي (فيلا تافيرنا).

وعلمت وكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن من بين الموضوعات التي تم تناولها، بالإضافة إلى العلاقات بين روما وواشنطن، قضية التمويل الروسي المزعوم لحزب الرابطة، الذي يقوده وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، شريك دي مايو في الإئتلاف الثنائي الحاكم.

وكان سالفيني، الذي رفض المثول أمام البرلمان لتوضيح موقفه من هذه الاتهامات، قد شدد على أن حزب الرابطة “حركة (سياسية) حرة، , ونحن لم نطلب ولم نحصل على مال من أحد”. كما دافع عن علاقاته مع موسكو، منوها بأنه “من الضروري أن تكون هناك علاقات جيدة مع روسيا لمصلحة الاقتصاد الإيطالي”.