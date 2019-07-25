إيطاليا ومصر توقعان اتفاقية تعاون صناعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وقع اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) واتحاد الصناعات المصرية (فيي)، الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال رئيس (كونفيندوستريا) فينتشينتسو بوتشا في بيان إن “الاتفاقية التي وقعها مع نائب رئيس (فيي) طارق توفيق، تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركات إيطاليا ومصر، وتشجيع الشراكات الصناعية مع بلدان ثالثة أيضًا”.

وذكر البيان أن “من بين النقاط الرئيسية للاتفاقية، تجديد التعاون في بعض الأحداث التي ستعقد العام المقبل في إيطاليا”، وعلى سبيل المثال “حضور وفد من الشركات المصرية في اجتماع الشراكات الصناعية الوطنية لكونفيندوستريا (Connext 2020)، والندوة حول فرص الاستثمار في قناة السويس”، فضلا عن “تشجيع الشراكات في قطاع التدريب بين الشركات والجامعات في منطقة المتوسط”.

وخلص بوتشا الى القول إن ما سلف ذكره يأتي “بفضل البرامج الأوروبية التي يشارك فيها اتحاد كنفدراليات الشركات المتوسطية (Businessmed)”.