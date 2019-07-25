رئيس الحكومة الإيطالية: تعازٍ لتونس لفقدانها شخصاً ذا إنسانية عظيمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي عن “التعازي لوفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، إنسان ورجل دولة كان يتمتع بخبرة سياسية وإنسانية كبيرتين، وضعهما في خدمة بلاده مدى الحياة”.

وكتب كونتي في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “أصالة عن نفسي ونيابة عن الحكومة، أعرب عن خالص التعازي لأحباء الفقيد، لأصدقائه ولتونس ككل”.

من جانبها قالت عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية نيابة، ستيفانيا كراكسي، في بيان: “تبكي تونس رحيل رئيس ورجل عظيم، سيُفتقد عبر حدودها أيضا”.

وتابعت كراكسي “لقد فقد المجتمع الدولي قائداً عظيماً، عرف كيف يوجّه شعبه بحكمة وبُعد نظر في ظل سنوات صعبة”، إنه “أبٌ للوطن، فسّر ووجّه باتزان وبحكمة سياسية وإنسانية، الخطوات الصعبة لثورة الياسمين”.