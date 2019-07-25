موغيريني: تعاطف مع التونسيين اثر وفاة الرئيس السبسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، عن حزن وتعاطف الأوروبيين مع تونس اثر اعلان خبر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وقد وصفت موغيريني، في بيان لها اليوم، إثر اعلان الخبر، تونس بـ”البلد الشريك والصديق والجار المتوسطي”.

وتحدثت المسؤولة الأوروبية في بيانها عن السبسي بوصفه “زعيم شجاع احترم الحياة الديمقراطية في تونس ودافع عن شراكة معمقة” لبلاده مع الاتحاد.

وجاء في بيان موغيريني: “بوفاته، فقدت تونس أحد قادتها الأكثر كفاءة ومثابرة في العمل على بناء بلد ديمقراطي ومزدهر، قادر على تقديم مستقبل أفضل لشعبه”.

واعتبرت أن الإرث الذي تركه الباجي قائد السبسي جعل تونس مثالاً يحتذى في المنطقة، وقالت “نقدم تعازينا لعائلته ولكل الشعب التونسي”، وفق البيان.

وجددت موغيريني التعبير عن ثقة الاتحاد بالديمقراطية التونسية المؤسسة على مبادئ دتسور عام 2014، مشيرة إلى أن بروكسل ستظل متضامنة أكثر من أي وقت مضى مع تونس.

ويرى الأوروبيون أن شراكتهم المميزة مع تونس من أجل الشباب، والتي ساهم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في إطلاقها، ستبقى في صدارة العمل المشترك.

هذا وقد أعلن في تونس اليوم عن وفاة الرئيس السبسي عن عمر 92 عاماً