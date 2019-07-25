المفوض السامي لشؤون اللاجئين: وقعت للتو أسوأ مأساة بمياه المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي اليوم الخميس “لقد وقعت للتو أسوأ مأساة في البحر المتوسط هذا العام”، في إشارة إلى أنباء تفيد بفقدان أكثر مائة مهاجر في حادث تحطم سفينة مهاجرين قبالة ساحل الخمس في ليبيا.

وكتب غراندي في تغريدة على منصة (تويتر) “ينبغي الآن استعادة عمليات الانقاذ في البحر، وإنهاء احتجاز اللاجئين + المهاجرين في ليبيا وزيادة الممرات الآمنة خارج ليبيا، قبل فوات الأوان”.

وكان مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا قد تحدث عن تقارير أولية بشأن مخاوف من غرق أكثر من 100 شخص، بينما تم إنقاذ 140 آخرين في حادثة تحطم السفينة.