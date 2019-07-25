غوتيريش: السبسي شخصية محورية في تاريخ تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب الأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن “حزن عميق” لتلقيه خبر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، واصفا إياه في بيان صدر اليوم الخميس، بأنه كان “شخصية محورية في تاريخ تونس واستقلال البلاد”.

وأضاف “في السنوات الأخيرة، كان للرئيس التونسي دور فعال في توجيه البلاد بنجاح عبر انتقالها التاريخي والسلمي إلى الديمقراطية.”

واضاف الامين العام للأمم المتحدة: “سيُذكر الرئيس السبسي بتصميمه الجريء على دعم الحكم الديمقراطي في تونس واحترام وتعزيز حقوق مواطنيها، بما في ذلك مناصرته القوية لحقوق المرأة والمساواة. كان الرئيس السبسي رائدا تونسيا وقائدا عربيا وأفريقيا وعالميا”، بحسب الأمين العام.

وفي بيانه قدم غوتيريش “خالص تعازي الأمم المتحدة إلى أسرة الرئيس السبسي وإلى شعب وحكومة تونس”.