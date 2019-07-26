وزير الداخلية الايطالي: لا أتلقى راتبي من أجل إطاعة تعليمات ماكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى وزير الداخلية الايطال، ماتيو سالفيني مخاطرة بلاده بأن تصبح معزولة في أوروبا، على خلفية عودة التوتر بين روما وباريس إثر رفضه المشاركة في مؤتمر غير رسمي بشأن الهجرة الاثنين الماضي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون وأسفر عن إتفاق 14 دولة أوروبية على تفعيل “آلية تضامن” تعمل على نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط.

وقال سالفيني في تصريحات إذاعية صباح الجمعة “هل يدفعون لي راتبي لإطاعة تعليمات السيد ماكرون وأوامره؟ لا أعتقد ذلك. إنهم يدفعون راتبي للدفاع عن المصالح الوطنية الإيطالية. ويبدو أنني اثبت ذلك”.

واضاف وزير الداخلية، الذي رفض مقترحاً فرنسياً يقضي بإنزال المهاجرين المنقذين في المرافئ الاوروبية الاقرب جنوب المتوسط (وهذا يعني في أغلب الاحوال موانئ إيطاليا ومالطا) “من هو ماكرون؟ الامبراطور نابليون؟. لقد توفى نابليون، ونحن الآن في عام 2019 نعيش وضعاً ديمقراطياً وكلنا متساوون”.