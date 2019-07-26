حماس ترحب بإعلان الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- وصفت حركة (حماس) إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بـ”الخطوة في الاتجاه الصحيح”.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن هذه الخطوة “تتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصحيح لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني أوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة”.

وأشارت إلى “إن ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي يبدأ بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، ودعوة الإطار القيادي المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة صفقة القرن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات، وحمايته من الإجرام الصهيوني المتواصل”.

وكان الرئيس عباس قد أعلن، اثر اجتماع للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله مساء أمس الخميس، ان القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي. واكد على ان “لا سلام ولا امن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون ان ينعم شعبنا بحقوقه كاملة”، مضيفا “لن نرضخ للاملاءات وفرض الامر الواقع على الارض بالقوة الغاشمة وخصوصا في القدس”.