دبلوماسي إيطالي: الحوار مع واشنطن في الشأن الليبي مستمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال السفير الإيطالي لدى الولايات المتحدة الامريكية، أرماندو فارّيكّيو إن الحوار بين روما وواشنطن بشأن الازمة الليبية “مستمر بصورة وثيقة”

واضاف الدبلوماسي الايطالي في تصريحات للصحافيين، على هامش أعمال مؤتمر السفراء الايطاليين بمقر وزارة الخارجية في روما “تشاطرنا الولايات المتحدة حول أهمية منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، وهي تدرك أن حل الأزمة الليبية لا يتعلق فقط بالدول المجاورة (المشاطئة) مثل إيطاليا، بل بالاستقرار الدولي”.

ونوه بأن “ما تم إستيعابه من الأحداث الأخيرة، هو أن لا أحد وحده، لا في ليبيا ولا خارج ليبيا، بوسعه حل المشكلة”، بل “ينبغي أن نعمل معا ” لتجاوز الازمة هناك.

وبشأن دور الجنرال خليفة حفتر، المعين من مجلس النواب في طبرق “قائداً عاماً للجيش الوطني الليبي”، قال “إنه قائد مهم ومكون أساسي ويمثل جزءا من البلاد. ونحن بحاجة إلى توافق الجميع” في ليبيا.