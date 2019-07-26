أوروبا: نتوقع استمرار العمل بالاتفاقيات المبرمة بين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليق جميع الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل.

ورداً على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء حول هذا الشأن اليوم، أكد متحدث أوروبي أن على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل انفرادي لا يفضي إلى حل شامل، “نتوقع أن يستمر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل كامل”، وفق كلامه.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي، حسب المتحدث، يعلن التزامه الثابت بحل تفاوضي يفضي إلى إقامة دولتين، بشكل يلبي تطلعات الطرفين.

ويرى الأوروبيون أن حل الدولتين يمثل الوسيلة الواقعية الوحيدة لتحقيق السلام والأمن الدائمين اللذين يستحقهما كل من الإسرائيليين والفلسطينيين”، حسب كلام المتحدث.

ويقدم الاتحاد الأوروبي منذ سنوات مساعدات متعددة الأطياف لمساعدة الفلسطينيين على إقامة هياكل “دولتهم القادمة”.