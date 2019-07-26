إيني للطاقة: إنتاج الهيدروكربونات بلغ مليوني برميل يوميا تقريباً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مجموعة (إيني) الايطالية للطاقة إن إنتاج الهيدروكربونات في الربع الثاني من عام 2019 بلغ 1.825 مليون برميل في اليوم، بانخفاض بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

وأظهر التحليل القطاعي للأعمال لنتائج (إيني) أن “المقارنة خضعت سلبيا لآثار إنتهاء عقد إنتاج حقل انتصار في ليبيا الذي تم في الربع الثالث من عام 2018″، وأنه “باستثناء هذه المنتجات من فترة المقارنة، كان أداء الإنتاج قويًا بفضل مساهمة حقل ظهر والمشاريع التي بدأت عام 2018، وبشكل خاص في ليبيا وأنغولا وغانا”، وذلك “بمساهمة إجمالية تبلغ حوالي 218 ألف برميل يومياً”، إضافة إلى “نمو الإنتاج في نيجيريا، أستراليا والإمارات العربية المتحدة”.

وذكر عملاق الطاقة الإيطالي أنه “تم تعويض هذه العوامل جزئيًا عن طريق التوقف المقرر في كازاخستان والنرويج، وانخفاض الإنتاج في فنزويلا، بسبب الوضع الطارئ في البلاد”، وكذلك “في إندونيسيا عقب تعديل الإنتاج، لتعكس انخفاض الطلب على الغاز في آسيا”، فضلا عن “انخفاض الحقول الناضجة، ولا سيما في إيطاليا”.