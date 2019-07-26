البابا فرنسيس يعيّن كريستيان موراي نائبة لمدير دار الصحافة الفاتيكانيّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ عيّن قداسة البابا فرنسيس عصر أمس الخميس كريستيان موراي نائبة لمدير دار الصحافة الفاتيكانية وستعاون المدير ماتيو بروني الذي بدأ مهمّته في الثاني والعشرين من تموز الجاري.

ووفقا لما نشره موقع إذاعة الفاتيكان، فإن موراي “ولدت في ريو دي جانييرو عام ١۹٦٢، وتحمل شهادة في إدارة الشركات والتسويق من جامعة ريو دي جانييرو الكاثوليكية الحبرية. دخلت إذاعة الفاتيكان عام ١۹۹٥ ومنذ ذلك الحين وهي تشكل جزء من القسم البرازيلي في الإذاعة والذي يبث برامج يوميّة ويعتني بالموقع الالكتروني فاتيكان نيوز باللغة البرتغالية وصفحة الفايسبوك والتويتر والإنستغرام واليوتيوب”.

وذكرت الإذاعة أنه “خلال السنوات العشرة الماضية كرّست موراي اهتمامًا خاصًا لالتزام الكنيسة في الأمازون، وقد شاركت كموفدة في زيارات رسوليّة عديدة وفي نيسان عام ٢٠١٨ بدأت تعاون أمانة السرّ العامة لسينودس الأساقفة في التحضير لجمعيّة سينودس الاساقفة المقبلة المخصصة لمنطقة الأمازون والتي ستعقد في الفاتيكان من السادس وحتى السابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر المقبل. متزوجة ولديها ولدان، وتتكلّم البرتغالية والإيطالية وتتقن الإنكليزية والاسبانية والفرنسية”.

وفي تعليقها لموقع (فاتيكان نيوز) حول هذا التعيين، قالت موراي “لقد تأثرت جدًّا بهذا التعيين، إنّه تأييد كبير لعملنا اليومي في حمل الانجيل ورسالة البابا والكنيسة إلى العالم. يتوجّه شكري أولاً إلى الأب الأقدس لأنه اختارني لهذه المهمّة”.

وتابعت “أشكر عميد دائرة الاتصالات باولو روفيني ومدير التحرير أندريا تورنييلي، وأمانة السرّ العامة لسينودس الأساقفة التي يرأسها الكاردينال لورينزو بالديسيري الذي أعمل معه منذ أكثر من سنة للتحضير من أجل جمعيّة سينودس الأساقفة المقبلة المخصصة لمنطقة الأمازون”. كذلك “أؤكّد التزامي وحماسي لمدير دار الصحافة الفاتيكانية ماتيو بروني ولفريق العمل في دار الصحافة الفاتيكانية في خدمة الكرسي الرسولي”.

أما عميد دائرة الاتصالات باولو روفيني فقد أكّد أنّه وبتعيين البابا فرنسيس لكريستيان موراي نائبة لمدير دار الصحافة الفاتيكانية يكتمل تحديد قمّة هيكليّة أساسية لدائرة الاتصالات. إن اختيار امرأة من جذور برازيلية ونظرة منفتحة على العالم تؤكّد على الرغبة في تكوين فريق يعرف أن يتكلّم بلغة من يصغي إلينا. أنا متأكّد من أنَّ كريستيان التي تعمل منذ سنين عديدة في وسائل الإعلام الفاتيكانية والتي تعمل بمهنيّة وإنسانية ستقدّم إسهامًا أساسيًّا في الخدمة التي نسعى جميعنا في تقديمها للكنيسة.

كذلك قال مدير دار الصحافة الفاتيكانية ماتيو بروني إن دار الصحافة تقبل بامتنان تعيين البابا فرنسيس لكريستيان موراي نائبة لمدير دار الصحافة الفاتيكانية. أنا متأكِّد أنَّ مهنيّتها وخبرتها اللتان نضجتا خلال سنوات العمل في خدمة الكنيسة والكرسي الرسولي ستكونان ثمينتين في هذه المهمّة الجديدة، وبالتالي باسمي وباسم فريق العمل في دار الصحافة الفاتيكانية أرحب بها وأتمنى لها عملاً جيّدًا.

أما مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية أندريا تورنييلي فقد قال أنا ممتنٌّ للأب الأقدس لأنه اختار زميلتنا كريستيان موراي نائبة لمدير دار الصحافة الفاتيكانية. لقد كانت كريستيان حتى اليوم موردًا مهمًّا لإذاعة الفاتيكان ولموقع فاتيكان نيوز وكذلك لأمانة السرّ العامة لسينودس الأساقفة حيث ومنذ أكثر من سنة تعاون في التحضير من أجل جمعيّة سينودس الأساقفة المقبلة المخصصة لمنطقة الأمازون. مرّة أخرى يتمُّ الاعتراف بمهنية فرد من أفراد وسائل الاعلام الفاتيكانية وأنا متأكّد من كفاءة كريستيان التي ستكون ثمينة للعمل في دار الصحافة الفاتيكانية وفي خدمة الكرسي الرسولي.