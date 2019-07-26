كونتي: إيطاليا ستواصل سيرها على خط متزن إزاء بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إنه “على الرغم من الصعوبات التي تواجهها لندن بشأن التصديق على اتفاقية الانسحاب من الإتحاد الأوروبي (بريكست)، أود أن أؤكد مجددًا أن إيطاليا ستواصل السير على خط متوازن، بين الدفاع عن مصالحنا والاصغاء لأصدقائنا البريطانيين”.

وفي حديثه خلال اليوم الختامي لمؤتمر الدبلوماسيين الايطاليين الملتئم بمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، أضاف كونتي “نريد أن تظل المملكة المتحدة شريكا هاما للاتحاد الأوروبي حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”. واختتم مشيرا الى أنه “بهذه الروح سوف نعمل مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد”، بوريس جونسون.