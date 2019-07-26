موافيرو: أوروبا في أزمة نمو، فلتكن قادرة على المقاسمة لا الفرض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إن الاتحاد الأوروبي يمر “بأزمة نمو”، ويجب على إيطاليا أن تساعده على “معرفة كيفية المقاسمة وليس الفرض”.

وفي حديثه خلال اليوم الختامي لمؤتمر الدبلوماسيين الايطاليين الملتئم بمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، أضاف الوزير ميلانيزي أن “المسألة لا تكمن في أن إيطاليا معزولة، بل أن الاتحاد الأوروبي منقسم للغاية، وهو “يمر بمرحلة من الصعوبة النمو”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “على إيطاليا أن تعمل من أجل اتحاد متوازن وتضامني، وأن يكون قادرًا على مشاركة روآه وعدم فرضها”. واختتم بالتطرق الى عملية التكامل، لافتا الى أن “أوروبا قد سلكت مسيرة صعبة”.