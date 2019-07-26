جمعية كاثوليكية إيطالية: لقاءات جارية لأجل السلام بجنوب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية إن وفداً من اللجنة الوطنية لما قبل المرحلة الانتقالية، وصل إلى روما مؤخرًا بدعوة من قِبلنا ومن مجلس كنائس جنوب السودان، لإجراء محادثات حول عملية المصالحة الوطنية الجارية في البلاد.

وأضاف بيان للجماعة الكاثوليكية الجمعة، أنه “في أعقاب اتفاقية السلام الموقعة في أديس أبابا في 12 سبتمبر 2018 وبدعم شخصي من البابا فرنسيس، الذي جمع في نيسان/أبريل الماضي ممثلي السلطات السياسية والدينية الرئيسية لجنوب السودان في الفاتيكان في تأمّل روحي، ينمو في البلاد انتظار عمل اللجنة الوطنية لما قبل المرحلة الانتقالية، المؤلفة من وزراء حكومة جوبا وممثلي جميع القوى السياسية المعارضة”.

وخلص بيان سانت إيجيديو الى القول إن “الوفد الذي تم استقباله أمس في الفاتيكان من قبل المسؤول الفاتيكاني للعلاقات مع الدول، المونسنيور ريتشارد پاول غالاغر، سيصدر بياناً للصحافة في مقر جماعتنا”، وسط روما.