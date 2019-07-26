وزارة النقل الإيطالية: تنسيق تدخلات إنقاذ المهاجرين مع وزارة الداخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اعلنت مصادر من وزارة النقل والمواصلات الإيطالية عن “تنسيق التدخلات لإنقاذ المهاجرين في عرض البحر مع وزارة الداخلية”.

وقالت المصادر الجمعة، إن “عمليات إنقاذ المهاجرين التي تم خلالها انتشال 135 مهاجراً ونقلهم على متن سفينة (غريغوريتي) التابعة لقوات خفر السواحل، تم الاتفاق عليها منذ البداية مع وزارة الداخلية لدعم مالطا، التي تلتزم بعمليات بحث وانقاذ أخرى أصلاً”.

وذكرت مصادر الوزارة أن عمليات التنسيق، “شملت ما يتعلق بتخصيص ميناء الرسو، الذي يخضع لنطاق مسؤولية وزارة الداخلية”، وأردفت “نحن نعمل بتنسيق تام مع قصر (ڤيمينالي)”، مقر وزراة الداخلية “على أمل أن يتم التوصل إلى حل سريع لمسألة توزيع المهاجرين، بفضل الاستجابة السريعة من قبل الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن”.