 قيادي في فتح: الحكومة بدأت بالانفكاك التدريجي عن إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال قيادي في حركة (فتح) إن الحكومة الفلسطينية بدأت سلسلة إجراءات للإنفكاك التدريجي عن إسرائيل، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني إن “الحكومة وهي الذراع التنفيذي لمنظمة التحرير بدأت سلسلة إجراءات متعلقة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مصالح واحتياجات شعبنا”.

وأضاف الفتياني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، “تواصل الحكومة إعداد الخطط والبرامج بهدف شل يد اسرائيل عمليا في السيطرة على مقدرات شعبنا، وعدم الاستسلام لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه سواء في القدس أو فلسطين بأكملها”.

وكان الرئيس الفلسطيني اعلن وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بعد هدمها عشرات الشقق السكنية في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية وإحتجازها أموال فلسطينية ،مشيرا الى تشكيل لجنة قيادية لوضع القرار موضع التنفيذ.

وقال الفتياني “إن الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي في أدنى مستوياتها لأنه لا فائدة من التواصل مع اسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة شريكتها في احتلال شعبنا”، مبينا فيما يخص العلاقة الاقتصادية معها أن “الحكومة تبذل جهودا لإنهاء هذه العلاقة سواء من خلال وقف التحويلات الطبية أو بدء البحث عن خيارات اقتصادية جديدة في إطار الاتفاقات الأخيرة مع كل من الاردن والعراق في مجالات الطاقة والوقود”.

وأضاف أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، أن “المقاطعة الاقتصادية هي عنوان مهم في هذه المرحلة وتوضع تفاصيله من قبل الحكومة في إطار استراتيجية وطنية للانفكاك عن الاحتلال”.

وتابع “شعبنا قادر على التأثير عبر وضع قائمة بأسماء الشركات والسلع الإسرائيلية التي تدخل فلسطين والاستغناء عنها ببديل وطني أو أجنبي”.

وفيما يتعلق بالاتصالات الأمنية مع إسرائيل، شدد الفتياني على أن “هذه الاتصالات أيضا في أدنى مستوياتها وتقتصر فقط على احتياجات شعبنا في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال ودون ذلك لا يمكن لأحد الادعاء بوجود علاقة أمنية ما بين فلسطين وإسرائيل بمعنى العلاقة الأمنية المتعارف عليها بين الدول”.