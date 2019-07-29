المفوضية الأوروبية: بدأنا عمليات التنسيق بشأن مهاجري غريغوريتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها بدأت بالفعل بإجراء اتصالات بين عواصم الدول الأعضاء من أجل التوصل إلى انزال وتقاسم المهاجرين المتواجدين على متن سفينة (غريغوريتي) الراسية في احد موانئ صقلية.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي أن هذا الجهد جاء استجابة لطلب السلطات الإيطالية، مشيراً الى أن الاتصالات لا تزال في مراحلها الأولى وأن مسألة التقاسم ستتم على أساس طوعي.

ولم يعط المتحدث أي مؤشر حول أسماء الدول التي قد تقبل استقبال مهاجري (غريغوريتي) وعددهم 131 شخصاً.

وكانت 8 دول أعضاء في الاتحاد قد توافقت الأسبوع الماضي في باريس على آلية مؤقتة لتقاسم المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

وقد تحفظت إيطاليا على الانضمام لهذا التوافق.