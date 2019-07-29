سيناتور إيطالي: مزيد من النواب الإفريقيي الأصول بالبرلمان المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد سيناتور إيطالي أن مزيداً من النواب الإفريقيي الأصول سيكونون أعضاء في البرلمان المقبل.

وأضاف السيناتور الإيطالي الأول من أصل أفريقي (نيجيريا)، توني إيووبي، في تصريح لصحيفة (ليبيرو) الاثنين، أنه “في البرلمان المقبل، لن أكون لوحدي، فسيكون هناك مهاجرون آخرون في صفوف حزب الرابطة”.

وتابع إيووبي “أنا أقابل العديد من المهاجرين في المنطقة من الذين يعجبهم ماتّيو سالفيني”، مبينا أن هؤلاء “قد تقترب كثير منهم من الرابطة وانضموا إليها”.

وخلص رئيس دائرة الهجرة في الرابطة وأول سيناتور أفريقي الأصل في تاريخ الحزب، الى القول “لقد تغيرت الموسيقى وفهم كثيرون أن الرابطة لا تحامل لديها ضد الأفارقة، بل أنها تحميهم”.