الاتحاد الأوروبي يقدم 14.9 مليون يورو لمُستشفيات القُدس الشرقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلن الاتحاد الأوربي تقديمه مُساهمة مقدارها 14.9 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية لتغطية التحويلات الطبية لمستشفيات القدس الشرقية.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية إن “هذه المُساهمة ممولة من الاتحاد الأوروبي الذي قدم 13 مليون يورو، وحكومة إيطاليا التي قدمت مليون يورو، وحكومة فنلندة التي قدمت 0.9 مليون يورو”، مشيرا الى ان “هذه المساهمة تدعم مستشفيات القدس الشرقية في الحفاظ على الخدمات الطبية الحيوية المقدمة للفلسطينيين”.

ولفت الاتحاد الأوروبي الى أنه “عمل على دعم السلطة الفلسطينية منذ عام 2012 من خلال مُساهمات مُنتظمة لتغطية تكاليف الحوالات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، حيث سجلت هذه التكاليف منذ ذلك الحين وحتى الآن أكثر من 110 مليون يورو. وتُعتبر المُستشفيات جزء لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الفلسطيني الذي يقدم خدمات متخصصة لا توجد في أي مكان من الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية رالف طراف، إن “السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خطرة تؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين. هذه المساهمة الأوروبية المشتركة الجديدة هي لِمُساعدة السلطة الفلسطينية على تلبية التزاماتها بخصوص مستشفيات القدس الشرقية وضمان استمرار الخدمات الصحية الحيوية للمرضى الفلسطينيين”. وأشار الى أن “مستشفيات القدس الشرقية تقدم خدمات صحية متخصصة ذات جودة ويصعب توفرها في أي مكان آخر من فلسطين. وهي جزء من آخر المؤسسات الفلسطينية أيضاً، التي لا تزال تعمل في القدس الشرقية والتي ينبغي دعم عملها والحفاظ عليه”.

وبدورها قالت مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في القدس، كريستينا ناتولي، “تفخر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمواصلة مساهمتها في برنامج PEGASE، بتخصيص ثلاث ملايين يورو للأعوام 2019-2021. تأتي هذه المساهمة في إطار الدعم الإيطالي للنظام الصحي الفلسطيني من أجل تعزيز وزيادة قدرته على تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق التغطية الشاملة للجميع”.

ومُستشفيات القدس الشرقية هي مراكز رئيسية للرعاية المتخصصة ضمن النظام الصحي الفلسطيني. فالمرضى الذين يحتاجون إلى خدمات وإجراءات لا تتوفر في الضفة الغربية وغزة، مثل علاج الأورام المتخصص ورعاية مرضى الكلى والعمليات الجراحية القلبية يُحَوَلون للعلاج في مرافق شبكة مستشفيات القدس الشرقية من قِبَل وزارة الصحة الفلسطينية.

وهناك سِت مؤسسات صحية في القدس الشرقية، وهي مستشفى المطلع ومستشفى المقاصد ومستشفى سان جون للعيون ومستشفى جمعية الهلال الأحمر للولادة والجراحة النسائية ومركز الأميرة بسمة لإعادة التأهيل.