قضائي إيطالي: صورة المتهم بقتل عنصر الدرك مصدرها شخص غير مسؤول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال قضائي إيطالي إن “من غير القابل للنقاش أن الضحية الرئيسية هو عنصر الدرك القتيل”، ماريو تشيرشييللو ريغا، لكن “بين جسامة القتل وصورة المتهم معصوب العينين هناك الفرق بين السماء والأرض”، لكن “كلا الأمرين يمثلان حقائق غير صحيحة”.

وأضاف القاضي جانكارلو كازيللي في تصريحات إذاعية الاثنين، أن “حماية الشخص المحروم من الحرية الشخصية تعد مبدأ دستوريًا”، بل أنها “تنبع من الحضارة والحس السليم أيضاً، لأن من خلال هذه الصورة تم فتح بعض الشقوق”.

وأكد القاضي أن “سلاح الدرك أجرى تحقيقًا مثاليًا”، لكن “بروز قصة الصورة السيئة هذه، والتي يعد تصويرها أو نشرها، أمراً غبياً وغير مسؤول، وكأنها صورة إحتفالية بصيد ما”. وشدد على أن “السجين مقدس بحكم التعريف، والذي ينبغي صونه وحمايته من أي عنف أو معاملة مهينة”، وبشكل خاص “إن كان تحت يد سلطة عامة انتزعت حريته”.

وأشار القضائي الإيطالي الى أن هذا الأمر “قد يكون بمثابة عاقبة ضد التحقيق، ضد نظامنا القضائي وسلاح الدرك أيضا، الذي يجد نفسه الآن مهانًا بهذه الصورة”، بل “إنها إهانة لعنصر الدرك الفقيد أيضا”.

ولف كازيللي الى أنه “مع ذلك، يجب التأكيد أيضًا على كلام المدعي العام جوفاني سالفي، الذي لا يتفوه بالترهات، والذي يقول إن كل شيء قانوني وأن حقوقه (المتهم) كانت مضمونة”. ثم أن “هناك رد فعل سلاح الدرك الذي قال إن الحدث غير مسبوق، والذي فتح تحقيقاً وقام بنقل الكارابينيري المعني بالأمر، مما يعني تجريد مسؤول رفيع المرتبة من درجته وتحويله الى مجرد أمين مستودع”.