صحافي إيطالي: ست سنوات دون أخبار عن الأب دالوليو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال صحافي إيطالي إن “انتظار الأب باولو دالوليو هو انتظار لا نهاية له، مستمر منذ 29 يوليو 2013″، وأن “بعد ست سنوات، يأتي نداء جمعية أصدقاء الأب باولو دالوليو، بعدم اعتبار الأمر مسألة مغلقة”.

ورأى ريكاردو كريستيانو، صديق الأب دالوليو اليسوعي ورئيس الجمعية المذكورة أعلاه، أن “كل الإشارات المستمرة لفرضية معقولة تتمثل بأن باولو قد مات، لا تفعل شيئًا سوى إضفاء شرعية على أرشفة قضية تبقى مفتوحة”، فـ”نحن بحاجة لمعرفة ما حدث وسببه”.

هذا ويجمع مؤتمر صحافي في روما الاثنين، ثلاثة من إخوة الأب باولو، بحضور الاتحاد الوطني للصحافة الإيطالية (Fnsi)، الإتحاد النقابي لصحافيي هيئة الإذاعة والتلفزة الوطنية الإيطالية (Usigrai)، وفرع إيطاليا لمنظمة العفو الدولية.

وفي هذا السياق، ذكّر كريستيانو في حديث لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “الأب باولو اختُطف أثناء تواجده في الرقة، التي أصبحت في السنة التالية للحدث، عاصمة لدولة خلافة أبو بكر البغدادي الذي نصب نفسه عليها”.

وتابع “يقال إن قائد تنظيم (داعش) الذي كان بمنزله في الرقة يوم 29 تموز/يوليو 2013، فهل من الممكن استجوابه؟ سؤاله عن ما حدث؟”، إلا أن “أحداً لا يعرف أي شيء عن الأمر”، مع أن “اسم دالوليو ذُكر على لسان الأشخاص الذين رافقوه في اليوم الذي اختفى فيه”.

كما علق كريستيانو على الرسالة التي بعثها البابا فرنسيس للرئيس السوري بشار الأسد، يطلب فيها “بذل كل ما في وسعه لوقف هذه الكارثة الإنسانية”، قائلاً إنها “تُظهر الأهمية ذات المركزية المطلقة، بُعد النظر والاستبصار لما قاله الأب دالوليو منذ 6 سنوات والذي لا يزال ساري المفعول”.

وذكر كريستيانو أن دالوليو كان قد “تحدث عن سورية ملطخة بالدماء، قصف المستشفيات، دراما النازحين، تقارير تعذيب وسوء معاملة السجناء وانتهاكات حقوق الإنسان”. واختتم قائلا بأسف، إن “الوحيد الذي يقول هذا الكلام هو البابا”.