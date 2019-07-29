البابا فرنسيس يدعو لتحرير النساء من عبوديّة الدعارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ صدر صباح اليوم الاثنين كتاب للأب ألدو بونايوتو من جماعة البابا يوحنا الثالث والعشرين تحت عنوان: “نساء مصلوبات. عار الإتجار بالبشر”، والذي كتب مقدّمته البابا فرنسيس، حيث سلّط فيها الضوء على “هذه الآفة التي ينبغي التيقّن لها على صعيد فردي وجماعي وككنيسة”.

وكتب البابا فرنسيس في المقدمة التي نقلتها إذاعة الفاتيكان، “عندما دخلت في أحد أيام جمعة الرحمة خلال سنة اليوبيل الاستثنائي، إلى بيت الاستقبال التابع لجماعة البابا يوحنا الثالث والعشرين لم أكن أعتقد انني سأجد هناك نساء مهانات وممتحنات لهذه الدرجة. إنهن نساء مصلوبات بالفعل. ففي الغرفة التي التقيت فيها الشابات المحرّرات من الإتجار بالدعارة القسريّة شعرت بقوّة الألم والظلم ونتيجة الاستغلال. لقد كانت مناسبة لكي أعيش مجدّدًا جراح المسيح”.

وتابع الأب الأقدس يقول “بعد ان استمعت إلى القصص المؤثرة لهذه النساء البائسات والبعض منهنَّ يحملن أطفالهنَّ على أذرعهنَّ شعرتُ برغبة قويّة لكي اطلب منهنَّ المغفرة على العذابات التي اضطرِرنَ على احتمالها بسبب أشخاص يدّعون بانّهم مسيحيين”. إنه “دافع إضافي للصلاة من أجل قبول ضحايا الاتجار بالدعارة القسريّة والعنف”.

وتابع الحبر الأعظم “لا يمكن أبدًا عرض إنسان للبيع. لذلك يسعدني أن أتعرّف على العمل الثمين والشجاع الذي يقوم به الأب ألدو بونايوتو منذ سنوات عديدة متّبعًا خطى الأب أوريستيه بينزي. هذا الأمر يتطلّب أيضًا جهوزية تعريض النفس لمخاطر وردود فعل الإجرام الذي جعل من هذه النساء مصدرًا لا ينضب للأرباح غير الشرعيّة والمُخجلة”.

وأضاف البابا “أرغب في أن يجد هذا الكتاب الإصغاء الأوسع لكي، وإذ عُرفت القصص الموجودة خلف أعداد الاتجار بالبشر الهائلة، يتمكن العالم من ان يفهم أنّه وبدون إيقاف طلب الزبائن الهائل هذا لن نتمكّن أبدًا من التصدّي إلى استغلال وتحقير حياة الأبرياء. لأنَّ الفساد هو مرض لا يتوقّف وحده وهناك حاجة لإدراك على صعيد فردي وجماعي وككنيسة أيضًا لكي نساعد فعلاً هذه الأخوات البائسات ونمنع أن يقع ظلم العالم واستبداده على الخلائق الضعيفة والهشّة”.

وأردف البابا “إنَّ جميع أشكال الدعارة هي عمليّة استعباد وعمل إجرامي ورذيلة بغيضة تخلط علاقة الحب بمجرّد إشباع نزوات من خلال تعذيب نساء عزّل”، مؤكدا “إنّه جرح في الضمير الجماعي، وانحراف للنظرة السائدة”.

ولفت البابا فرنسيس الى أن “الذهنيّة التي يتمُّ فيها استغلال المرأة كما ولو أنها سلعة تُستعمل ومن ثمَّ ترمى هي ذهنيّة مرضيّة”. إنه “مرض البشريّة وأسلوب خاطئ للمجتمع في التفكير. وتحرير هذه النساء المسكينات هو عمل رحمة وواجب على جميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة”. واختم بالقول “بالتالي، لا يمكننا كأفراد ومؤسسات أن نقف عير مبالين إزاء صرخة ألمهم، ولا يجب لأحد أن يميل نظره أو أن يغسل يديه من الدم البريء الذي يُسفك على دروب العالم”.