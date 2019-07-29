إيطاليا: انخفاض تكاليف الإنتاج الصناعي في حزيران الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر تقرير إحصائي إيطالي “تقديرات بانخفاض دوري في مؤشر تكاليف الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3٪ على أساس شهري، في حزيران/يونيو الماضي”، بينما “يقدّر النمو بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي”.

وذكر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير نشره الاثنين، أن “السوق المحلية، شهدت انخفضاً في أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.5٪ مقارنة بشهر أيار/مايو السابق”، والتي “ازدادت بنسبة 1.1٪ على أساس سنوي”، مبينا أن “التغير الاقتصادي في صافي قطاع الطاقة متوقف عند الصفر”، وأن “هناك زيادة في الميل بنسبة 0.6٪”.

أما في الأسواق الخارجية، فقد بقيت وفقا لـ(إستات) “أسعار المنتجين الصناعيين دون تغيير مقارنة بشهر أيار/مايو الماضي، نتيجة لانخفاض قدره 0.1٪ في منطقة اليورو، وزيادة بمقدار 0.1٪ خارج منطقة اليورو”. واختتم مشيرا الى أن “الزيادة على أساس سنوي كانت بنسبة 0.2٪ إجمالا، 0.3٪ في منطقة اليورو و0.2٪ خارج منطقة اليورو”.