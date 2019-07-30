رئيس حكومة الوفاق الوطني: لا وساطات لإنهاء النزاع العسكري في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج عدم وجود وساطات لإنهاء النزاع العسكري في بلاده، في وقت رأى فيه المبعوث الاممي إلى ليبيا، غسان سلامة أنه لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى

وقال السراج في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية نشرتها على موقعها الثلاثاء، “لا توجد وساطات لإنهاء الحرب بل بيانات ودعوات من قيادات عدد من الدول بضرورة وقف القتال والعودة لمسار التسوية السياسية”، مشيرا إلى أن “بوادر انتهاء الحرب تلوح فيما تحققه قواتنا من تقدم وستنتهي الحرب مع دحر المعتدي”، في إشارة إلى قوات الجنرال خليفه حفتر، الذي يحظى بدعم من مجلس النواب في طبرق.

وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا قد إقترح في إفادة إلى مجلس الامن، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من ليبيا أمس الاثنين، “إجراءات فورية” لإنهاء النزاع تبدأ بإعلان هدنة لعيد الاضحى. ورأى سلامة أنه ينبغي أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين تشمل تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين أو المختطفين تعسفا وتبادل رفات الموتى.

كما إقترح المبعوث الاممي عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بغية ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معا من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي، وتعزيز الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية. وعلى أن يعقب هذا الاجتماع-وفق سلامة- اجتماعَ ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما.