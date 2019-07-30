ترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي بقرار كندي بشأن نبيذ المستوطنات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- القدس- رحب فلسطينيون، فيما أدان إسرائيليون قرار محكمة كندية بمنع وضع علامة “صنع في إسرائيل” على نبيذ المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية .

وصدر القرار عن المحكمة الفيدرالية الكندية، امس الإثنين، ردا على دعوى قدمها يهودي كندي إحتج فيها على استخدام علامة “صنع في إسرائيل” على نبيذ مصنع في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي الضفة الغربية.

واعتبر قرار المحكمة استخدام علامة صنع في إسرائيل “تضليلا ولا يسمح للناس بالتعبير عن مواقفهم السياسية اثناء إتخاذهم قرارات الشراء”.

ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي بالقرار، وقالت “نقدر هذا الموقف الشجاع والمبدئي الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334“.

واضافت عشراوي في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: “لقد وجه قاضي المحكمة الفيدرالية رسالة قوية ومهمة للمجتمع الدولي مفادها أن الدول ملزمة باحترام وتطبيق القانون الدولي والدولي الانساني، وان الوضع القانوني للمستوطنات ومنتجاتها واضح وأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال، وان الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة لا لبس فيه، كما انه أكد بقراره على حق المستهلك الكندي في معرفة مكان صنع المنتجات لاختيار شرائها من عدمه“

وأشارت عشراوي إلى أن “إسرائيل تقود حملة عالمية مبرمجة لتشريع الاستيطان وتجريم المقاطعة وتربط أي نقد لإسرائيل باللاسامية للتنصل من أي نوع من المساءلة او المحاسبة”.

وحثت عشراوي “المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن يظهر الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل وأن يتصرف وفقًا لمبادئه وسياساته المعلنة المستندة إلى القانون الدولي والدولي الإنساني تمهيدا لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

ومن ناحيتهم فقد انتقد اسرائيليون هذا القرار.

وقال عضو الكنيست الاسرائيلي السابق مايكل اورن “هناك 200 نزاع إقليمي في العالم ، خمسة منها بين الولايات المتحدة وكندا ، وأي محاولة لإثارة النزاع حول يهودا والسامرة، ومن ثم توجيه الاتهام لطرف واحد في هذا النزاع، إسرائيل، هو معاد للسامية”.