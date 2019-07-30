برلمانية إيطالية: الإتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية إن “الاتجار بالبشر يُعدّ جريمة ضد الإنسانية، يتعرض لها أساسًا النساء والأطفال”.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي أعلنته الأمم المتحدة، أضافت نائبة رئيس كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس النواب، مارا كارفانيا، أن في الإتجار بالبشر “يتم استغلال النساء والأطفال بلا رحمة في مجال ممارسة الدعارة، ولكن ليس وحسب”.

وخلصت كارفانيا الى القول إن “دعم هؤلاء الضحايا يجب أن يكون مصحوبًا بتحرك دولي متآزر، حازم وحاسم لمحاربة هذه الآفة”.

من جانبها، كتبت السكرتيرة للكونفدرالية الإيطالية لنقابات العمال (Cisl) أنّاماريا فورلان على المنصة ذاتها: “لا للاتجار بالبشر”، فإن “23٪ من الضحايا هم من الفتيات والمراهقات”. وأكدت أن “الكونفدرالية تقف في الخطوط الأمامية ضد المتاجرين بالبشر، الذين يستغلون يأس الناس”، لذلك “تلزم ممرات إنسانية، اندماج وسياسة لدعم بلدان المنشأ للمهاجرين”.

ولفتت فورلان الى أن “في الاتحاد الأوروبي، 95٪ من الضحايا المسجلين، وهم في ارتفاع مقارنة بالدراسات الاستقصائية السابقة، يمثلون نساء وفتيات من ضحايا العنف بهدف الاستغلال الجنسي”.