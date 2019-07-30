رئيس الوزراء الفلسطيني: لجنة لدراسة آليات تنفيذ تعليق الاتفاقيات مع إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إن حكومته شكلت لجنة لدراسة آاليات تنفيذ قرار القيادة بتعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال، في افتتاح اجتماع للاشتراكية الدولية برام الله “إتخذت القيادة الفلسطينية قرارا بتعليق العمل بهذه الاتفاقيات، لان اسرائيل لا تحترم أي منها، وتخرقها بشكل ممنهج، وقد شكلنا صباح هذا اليوم لجنة لدراسة آليات تنفيذ هذا القرار”.

وأضاف: “نحن طلاب سلام، وملتزمون بكل الاتفاقيات، لكن لا يعقل ان يبقى طرفا ملتزما وطرفا آخر لا يلتزم بأي شكل من الاشكال”. وقال “نحن عبرنا استراتيجية الكفاح المسلح، واستراتيجية المفاوضات، ثم استراتيجية تدويل الصراع بالذهاب الى كل المنابر والمؤسسات الدولية، والآن نحن نعبر الاستراتيجية الرابعة، وهي تعزيز صمود اهلنا في ارضهم”.

كما أشار الى أن “الحكومة بدأت استراتيجية مبنية على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وعليه بدأنا بإحلال المنتجات المحلية، وتعزيز عمقنا العربي، ومشاريع في الطاقة النظيفة، ووقف التحويلات الطبية الى المستشفيات الاسرائيلية، ومشاريع في الحصاد المائي، وغيرها”.

وذكر في هذا الصدد إن “هناك انتخابات في اسرائيل في 17 ايلول/سبتمبر، نتنياهو والحكومات اليمينية التي قادها، لم تشكل يوما شريكا سياسيا. اسرائيل نتنياهو تسرق ارضنا ومالنا وتقتل ابناءنا. نريد شريكا اسرائيليا في السلام على اساس حل الدولتين”.

ورأى رئيس الوزراء الفلسطيني إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكون “ادارة غبية، اذ اعتقدت انها تستطيع دفع الشعب الفلسطيني الى الاستسلام، لكن شعبنا اثبت انه لن ينهزم ولن يستسلم، ولن يقبل باقل من الحد الادنى، وهو الحرية والاستقلال ودولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس”.

وأضاف “ادارة ترامب قالت انها ستحل القضية الفلسطينية وانها ستنجز صفقة القرن، ونحن رحبنا بذلك في البداية، وعقد الرئيس محمود عباس اربعة لقاءات مع ترامب في واشنطن، وبيت لحم، والرياض، واخيرا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وابدينا كل النوايا الحسنة، لكننا فوجئنا بخطوات غير مسبوقة في عدائيتها. ادركنا ان كل هذا جاء ضمن منهجية اميركا لتسويق صفقة القرن. ما يجري امر خطير على مستقبل فلسطين والمنطقة والعالم”.

وتابع “المنهج المستخدم في التحضير للصفقة هو منهج تاجر عقارات في نيويورك. منهج الابتزاز، يقوم على عقلية ضرورة وجود منتصر ومهزوم. ادارة ترمب تمارس منهج الابتزاز بهدف دفعنا نحو الهزيمة وقبول صفقة القرن، هذه ادارة غبية باعتقادها اننا سنستسلم”.

وبشأن المصالحة الفلسطينية، قال اشتية “انا جاهز للذهاب مع الحكومة الى غزة غدا على قاعدة تنفيذ اتفاق تشرين الاول من العام 2017″، فـ”استراتيجيتنا تقوم على اساس سلطة واحدة وسلاح واحد ورجل امن واحد. ان لم ترد حماس، فهناك مبادرة قدمها الرئيس محمود عباس بالذهاب الى انتخابات عامة”.