المعارضة السورية تؤكد مشاركتها في أستانا 13

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أعلن المتحدث العسكري باسم وفد أستانا، الرائد ياسر عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، أن وفد ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية سيشارك في اجتماع أستانة في جولته الـ 13، التي تُعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان، في الأول والثاني من آب/أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من المشاركة المطالبة بوقف القصف على مناطق إدلب وحماة ولبحث ملف اللاجئين السوريين.

وقال عبد الرحيم في تصريح صحفي مصوّر إن وفد الائتلاف سيسعى لتخفيف الضغط عن السوريين، وسيشارك في أستانا للدفاع عن المعتقلين ولإيقاف القصف، وأن الوفد سيحاول أن “يُثبت للعالم أن الروس مجرمون”.

ورغم أن الشارع السوري المعارض غير متفائل كلياً باجتماع أستانا المقبل، وذخرت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات للمعارضات السورية التي ستحضره، وشددت على ضرورة مقاطعة الاجتماعات أو الحضور بطلبات واضحة على رأسها ملف المعتقلين ووقف قصف إدلب شمال غرب سورية.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخية الجمعة الماضي أنه من المخطط مشاركة دول أخرى في جولة محادثات أستانا القادمة، بالإضافة للدول الضامنة للمحادثات، إيران وروسيا وتركيا، من بين هذه الدول لبنان والعراق والأردن، التي استلمت بالفعل دعوات للحضور، فضلاً عن مشاركة مراقبين عن الأمم المتحدة. وستركز الاجتماعات على الوضع في إدلب وشمالي شرقي سورية، وكذلك آلية تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية.

ووفق مصادر في الوفد السوري المفاوض، فإن الممثل الأممي أكّد على عدم التوافق بعد على اللجنة الدستورية، ولا على شخوصها، ولا آليات عملها، ولا حتى مبدأ رئاستها المشتركة، وعليه فإن الاجتماع سيكون “روتينياً كسابقاته، ولن يخرج بأي نتائج”، على حد قولها لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء في حديث سابق.

وكانت الجلسة 12 من اجتماعات أستانا عقدت في 25 آذار/مارس الماضي. وتأتي الجولة 13 تزمنة مع حملة عسكرية للنظام وروسيا على محافظات إدلب وحماة وحلب (شمال)، أسفرت عن “سقوط أكثر من 500 قتيل وتدمير مرافق حيوية كثيرة في المنطقة”، حسب المعارضة.