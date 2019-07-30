ليبيا: السراج يستعرض مع السفير الايطالي أوجه “التعاون المشترك والتطورات العسكرية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلنت السلطات في طرابلس أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، استقبل اليوم الثلاثاء بمقر المجلس سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي “شهد اللقاء استعراضًا لعدد من الملفات الهامة حيث تطرق إلى آخر التطورات العسكرية والأمنية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين”.

وأكد السراج خلال لقائه مع الدبلوماسي الايطالي على “ثوابت الموقف القائم على الاستمرار في الدفاع عن العاصمة طرابلس”، ونقل البيان عن بوتشينو غريمالدي “تجديد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وموقفها الرافض للعدوان وما نتج عنه من تهديد لحياة المدنيين”.

من ناحية ثانية بحث الاجتماع “أفاق التعاون بين البلدين، وملف الهجرة غير الشرعية وتداعيات القصف الجوي للقوات المعتدية الذي استهف مركز لإيواء المهاجرين وادى إلى مقتل العشرات”، حيث ناقش الجانبان –حسبما اشار بيان المجلس الرئاسي- “سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري يأخذ في الاعتبار أبعادها الإنسانية والأمنية والاقتصادية بمساهمة فعالة من المجتمع الدولي” .