الاعلى للدولة في ليبيا: إحاطة غسان سلامة تثير شكوكا حول حيادية البعثة الأممية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلن المجلس الاعلى للدولة في ليبيا أنه بصدد مخاطبة أعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة كتابياً بشأن ما جاء من “مغالطات” في إحاطة المبعوث الاممي، غسان سلامة للمجلس أمس، والتي “تثير الكثير من الشكوك حول حيادية” عمل البعثة في ليبيا.

ووفق تصريح صحفي نشره المكتب الاعلامي للاعلى للدولة على موقعه الرسمي في منصة (فيسبوك)، فإن “مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة تدارس مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، اليوم الثلاثاء، الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا يوم أمس الاثنين”.

واضاف “يعمل المجلس على إعداد رد كتابي يقدم للأمين العام والدول الأعضاء بمجلس الأمن يبيّن ما جاء في هذه الإحاطة من مغالطات بخصوص تقييم الوضع في ليبيا، والتي تثير الكثير من الشكوك حول حيادية عملها والانحراف الواضح عن الدور المناط بها”.