إدانة أممية لعمليات الاعدام الاخيرة في البحرين

جنيف- أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “بشدة” إعدام مواطنيْن بحرينيين، هما علي محمد حكيم العرب (25) عاما، وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) ودعت السلطات في المنامة إلى وإلغاء عقوبة الإعدام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم المفوضية، روبرت كولفيل اليوم الثلاثاء، في جنيف، حيث قال “ندين بشدة إعدام مواطنين بحرينيين في 26 تموز/يوليو في المنامة”.

وأوضح أن تنفيذ عمليات الإعدام تم ليلة الجمعة، على الرغم من “المخاوف التي أعربت عنها المفوضة السامية، بعد بيانين علنيين سابقين صادرين عن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة*، حول مزاعم بأنه قد تم الحصول على “اعترافات” المتهمين تحت التعذيب، وبأنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة. كما أُعدم رجل ثالث، وهو من العمال المهاجرين، بعد إدانته بالقتل.