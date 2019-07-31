إيطاليا: البطالة تتراجع الى 9.7% ، المعدل الاقل منذ 2012

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إستمرت وتيرة التراجع في معدلات البطالة في إيطاليا للشهر الرابع على التوالي، حيث سجلت في حزيران/يونيو الماضي إنخفاضاً قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر أيار/مايو، لتصل إلى 9.7% وهو المعدل الأقل منذ شهر كانون الثاني/يناير 2012 ، حسبما أفادت بيانات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء (إستات) اليوم الاربعاء.

وحسب بيانات (إستات)، تراجعت أيضاً نسبة البطالة بين الشباب (15-24 سنة) مسجلة 28.1% ، بانخفاض 1.5 نقطة مئوية، وهي النسبة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2011.

وإرتفع معدل التوظيف، للذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا ، إلى 59.2% (+0.1 نقطة مئوية) ، محققاً بذلك- وفق المعهد الوطني للإحصاء- رقماً قياسيا هو الأعلى منذ عام 1977.