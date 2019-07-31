الرئاسة الفلسطينية: كل الاستيطان مصيره الى زوال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت الرئاسة الفلسطينية إن كل الاستيطان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية غير شرعي ومصيره إلى الزوال، رافضة المساومة الإسرائيلية بالسماح للفلسطينيين ببناء مئات الشقق السكنية على أرضهم مقابل بناء إسرائيل الاف الوحدات الاستيطانية للمستوطنين على الأراضي الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة “إن كل الاستيطان الاسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال”.

وجاء ذلك بعد قرار الحكومة الاسرائيلية بإعطاء ترخيص لبناء 715 وحدة سكنية للفلسطينيين على الأراضي المصنفة (ج) و6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وقال أبو ردينه في بيان “إن من حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد، ولن نعطي أية شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية”.

واضاف “لن نقايض حقوقنا التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، والتي نصت جميعها، وخاصة القرار الأممي رقم (2334) بعدم شرعية الاستيطان على أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية”.

وتابع المتحدث الرئاسي الفلسطيني “سيبقى شعبنا الفلسطيني صامدا على أرضه، ولن يقبل المساومة على ثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني”.