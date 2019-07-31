الاتحاد الأوروبي ينأى بنفسه عن المشاركة في تأمين مضيق هرمز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عن أي عمل دولي يجري التشاور بشأنه حالياً لحفظ الأمن في مضييق هرمز.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث باسم المفوضية الأوربية إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع ما يجري في المنطقة عن كثب ولكنه ليس معنياً، كتكتل موحد، بما يتم تداوله حول مهمات عسكرية، فـ”يجب احترام حرية الملاحة في كل الأوقات”، وفق كلامه.

وأوضح كارلوس مارتن دى جورديجيويلا، أن بروكسل سبق وأصدرت العديد من البيانات لتحديد موقفها مما يجري في هذه المنطقة من العالم، ورأى أنه “يتعين ضبط النفس والمساهمة في خفض التصعيد”، على حد تعبيره.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من دول أوروبية مثل بلجيكا، فرنسا، هولندا وألمانيا المساعدة في انشاء قوة عسكرية بحرية لحفظ الأمن في مضيق هرمز لممارسة مزيد من الضغط على ايران.

وقد تعاملت الدول الأوروبية ببرود مع الطلب الأمريكي، فألمانيا قالت أنها لن تحذو حذو واشنطن في سعيها لممارسة أقصى درجات الضغط على طهران، بينما أكدت فرنسا انها تعمل مع دول أوروبية أخرى لإنشاء بعثة مراقبة لأمن المضيق.

وبات هذا المضيق الذي يعد من أهم الممرات المائية في العالم، مركزاً للتوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية ولحقت بها بريطانيا، وايران.

وكان التوتر قد تصاعد بعد أن انسحبت واشنطن أحادياً قبل أكثر من عام من الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وايران حول أنشطة طهران النووية، ما أدى إلى إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وسعت ايران منذ ذلك الحين “للتعامل” مع الأمر بطرق واتجاهات مختلفة ما أدى إلى توترات عالمية زاد من حدتها تبادل احتجاز ناقلات النفط بين لندن وطهران