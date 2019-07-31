سالفيني يسمح بإنزال مهاجرين بعد موافقة دول أوروبية على تقاسمهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني، اليوم الاربعاء إن خمس دول أوروبية وافقت على تقاسم أعباء إستقبال 116 مهاجراً ظلوا عالقين منذ يوم السبت الماضي على متن سفينة خفر السواحل الايطالي (غريقوريتي)

وأعلن سالفيني، في حديث مباشر على فيسبوك، أنه سيسمح بإنزال المهاجرين من السفينة التي رست في ميناء أوغوستا (إقليم صقلية). وقال “تمّ حل المشكلة لأن 5 دول أوروبية وألمانيا والبرتغال وفرنسا ولوكسمبورغ وأيرلندا وبعض مقار لمجلس الأساقفة في إيطاليا ستتولى مسؤولية إستضافة 116 مهاجراً”.

وأردف، في إنتقاد غير مباشر لآلية التضامن المقترحة من برلين وباريس لتوزيع المهاجرين والتي تفترض موافقة إيطاليا ومالطا، بحكمها الدول الاقرب جغرافيا، على فتح مرافئها لإنزال المهاجرين المنقذين قبالة ليبيا، “لقد طلبت بضعة أيام كي تستيقظ بعض الضمائر. فالجميع جيدون وخيرون عندما تتعلق المسألة بموانئ الآخرين. لسنا مخيماً للاجئين في أوروبا”.

وقال وزير الداخلية “الآن، على كل حال، تم حل المشكلة: في الساعات القادمة سأمنح الإذن بالانزال لأننا حصلنا على تأكيدات بأن المواطنين الإيطاليين، الذين لديهم مشاكلهم، لن يتحملوا أعباء إستضافة المهاجرين”.