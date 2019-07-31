يوروستات: تواصل انخفاض متوسط معدلات البطالة في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مكتب الاحصائيات الأوروبية (يوروستات) استمرار انخفاض متوسط معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي وكذلك في دوله التي تستخدم العملة الموحدة (اليورو).

وأوضح المكتب في أحدث تقاريره التي نُشرت اليوم أن متوسط معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ نسبة 7.5% في شهر حزيران/يونيو 2019، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي سجل نسبة 8,2%.

أما في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد فقد سجل متوسط معدلات البطالة انخفاضاً واضحاً، إذ بلغت نسبة العاطلين عن العمل في شهر حزيران/يونيو هذا العام 6,3% مقارنة بـ6.8% من الشهر نفسه العام الماضي.

وتقول المفوضية الأوروبية أن التقرير الأخير ليوروستات يظهر أن معدلات البطالة المسجلة مؤخراً هي الأقل منذ بداية التسجيل الشهري لمعدلات البطالة في الاتحاد كانون الثاني/يناير عام 2000.

أما الدول الأوروبية التي سجلت أدنى المعدلات فهي جمهورية التشيك بنسبة 1,3% وألمانيا بنسبة 3,1% بينما لا تزال مرتفعة نسبياً، رغم ميلها للانخفاض، في اليونان حيث بلغت 17,6%، حسب تقديرات شهر نيسان/أبريل هذا العام.

ولكن اليونان قد سجلت أعلى معدلات الانخفاض على أساس سنوي، إذ كانت النسبة المسجلة للبطالة في شهر نيسان/ابريل 2018 تصل إلى 19,8%.

ويشير تقرير يوروستات أن معدلات البطالة بقيت مستقرة في استونيا وبولونيا، ولكنها ارتفعت بشكل طفيف في السويد ولوكسمبورغ.

وتلاحظ المفوضية الأوروبية أن معدلات بطالة الشباب في الاتحاد الأوروبي لا تزال مرتفعة رغم ميلها هي الأخرى للانخفاض بشكل عام، حيث “نضع هذه المسألة في صلب أولوياتنا، فقد كان عدد الشباب العاطلين عن العمل في أوروبا يصل إلى 24% بداية 2014، ووصل إلى 13,1% في حزيران/يونيو 2018″، حسب المتحدث باسمها.

وأكد المتحدث أن حوالي 3,4 مليون شاب أوروبي حصلوا على وظيفة في السنوات الأخيرة بفضل تدابير اتخذتها بروكسل لدعم عمل العواصم لمواجهة هذه الظاهرة