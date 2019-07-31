إيطاليا: كونتي يستقبل فون دير لاين الجمعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية أن رئيسة المفوضية الاوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين ستزور روما يوم الجمعة، الثاني من شهر آب/أغسطس القادم.

وذكرت أن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي سيجتمع مع فون دير لاين ، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، في غداء عمل بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي).

ويقود “التكنوقراطي” كونتي إئتلافاً حكومياً ثنائياً (حركة خمس نجوم وحزب الرابطة) شهد إنقساماً عند التصويت في البرلمان الاوروبي على فون دير لاين، حيث صوت برلمانيو الحركة لصالح إنتخابها رئيسة للجهاز التنفيذي الاوروبي الجديد بينما صوت نواب حزب الرابطة ضدها.

وكانت مصادر إعلامية قد وصفت أصوات نواب حركة خمس نجوم في البرلمان الاوروبي بـ”الحاسمة” في فوز فون دير لاين بالمنصب، حيث نالت موافقة 383 برلمانياً أي بزيادة 9 أصوات فقط عن الـ374 المطلوبة.