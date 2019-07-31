ليبيا: السراج يستدعي سلامة ويسلمه مذكرة إحتجاج على إحاطته بمجلس الامن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج “قام اليوم الأربعاء باستدعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، لتسليمه مذكرة تتضمن احتجاجا على ماورد من مغالطات بإحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا يوم الاثنين الماضي”.

وكان المجلس الاعلى للدولة في ليبيا قد أعلن هو الآخر أنه بصدد مخاطبة أعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة كتابياً بشأن ما جاء من “مغالطات” في إحاطة سلامة للمجلس أمس، والتي “تثير الكثير من الشكوك حول حيادية” عمل البعثة في ليبيا.

ولم يكشف أي من الطرفين عن فحوى هذه “المغالطات” ولكن مصادر إعلامية في طرابلس ذكرت أن سلامة ساوى بين “المعتدي”، قوات الجنرال خليفة حفتر و”المعتدى عليه”، قوات حكومة الوفاق، وهي “حكومة معترف بها دوليا” على عكس “الجيش الوطني الليبي”. كما طالب سلامة، في إحاطته، حكومة السراج بعدم استخدام مطار معيتيقة الدولي في “أغراض عسكرية”.