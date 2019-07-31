وزير الداخلية الايطالي: وقعت على حظر دخول سفينة (آلان كردي) لمياهنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني أنه وقع على أمر حظر دخول المياه الإيطالية بحق سفينة إنقاذ ألمانية غير حكومية، قالت إنها أنقذت 40 مهاجرا على بعد حوالي 55 كيلومترا قبالة ساحل ليبيا.

وكتب سالفيني في تغريدة “إذا كانت المنظمة غير الحكومية تهتم حقًا بسلامة المهاجرين، فبإمكانها أن توجه مسارها إلى تونس. أما إذا فكرت بدلاً من ذلك في المجيء إلى إيطاليا كما لو أن شيئًا لم يحدث، فإنه أخطأت في تقديرها للوزير”، أي سالفيني نفسه.

وكانت منظمة “سي آي” الإغاثية الألمانية قد ذكرت أنه سفينتها (آلان كردي) قد أنقذت المهاجرين، بينهما إمراتان وثلاثة أطفال، وطالبت السلطات المختصة بتوفير مرفأ آمن للرسو، منوهة بأن جزيرة لامبيدوزا هي الأقرب جغرافياً.